Así juzgan a Sebastián Yepes por buscar otra vez a "Tuti" Vargas

Uno de los padecimientos que más enfrentan los famosos es que toda su vida- al ser expuesta de forma voluntaria o involuntaria- resulta siendo juzgada por gente que no tiene nada que ver con ellos. Y este es el caso de Sebastián Yepes- ex vocalista de Sanalejo- quien le envió un conmovedor mensaje a Tuti Vargas ayer.

Él y la modelo y youtuber terminaron su matrimonio, según se rumorea, por infidelidad de él. Y muchos lo critican: luego de que supuestamente engañó a la modelo, ¿por qué ahora viene con esto?

Muy buenos días. Paso solo a pedirles que no sean como Sebastián Yepes que va y la caga y luego está chillando para no perder el "amor de su vida". Valoren más bien y evitense el ridículo.

No entiendo las viejas que están que se mueren de ternura con el mensaje de Sebastián Yepes.

Yo de la Tuti: new phone, who dis? New rules

— Fastidiosa hp (@nakedOrannge) March 1, 2018