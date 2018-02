Así despidió el elenco de 'The Walking Dead' a uno de sus personajes icónicos

El pasado domingo durante la premiere del midseason de The Walking Dead pudimos ver cómo Carl Grimes no formará más parte de la tierra infestada de zombies, y su tiempo en la serie ha llegado a su fin.

Luego de ser uno de los personajes icónicos de la afamada serie, Carl tuvo un encuentro con un zombie que lo dejó tendido sin vida y con un mordisco bastante desagradable en el abdomen que le quitó la vida y puso fin a su participación en The Walking Dead.

Para los fanáticos fue un momento muy duro y deprimente, de hecho, a través de las redes sociales se mostraban desconsolados. Este sentimiento también fue compartido por algunos compañeros de la serie de Chandler Riggs, quien es el intérprete de este personaje.

La muerte de Carl fue sugerida en el capitulo final de la serie en el mes de diciembre donde se reveló que había sido atacado en el estómago. Esto le permitió al elenco investigar bien lo que sucedería en la seria y además les dio tiempo de asimilar la noticia y convertirse en apoyo para sus seguidores.

Andrew Lincoln, quien interpreta al padre de Carl en The Walking Dead, compartió un divertido video en redes sociales cantando una canción en la que describe como los zombies siguen comiéndose a los miembros de su familia. "Nunca tendré que decir Carl, otra vez", dice Lincoln antes de entrar en la canción. "Las desventajas superan con creces las ventajas, así que me gustaría dedicarte esta canción".

🎶“God I hate those frickin’ zombies. They keep eating all my friends and family.”🎶 Tune in this Sunday at 9/8c to say goodbye to Carl. #TWD pic.twitter.com/lZQrxCh5Ld

— The Walking Dead AMC (@WalkingDead_AMC) February 23, 2018