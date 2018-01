Cantante critica a productores y artistas del género urbano ecuatoriano

En un video, el cantante Don Manny hizo fuertes críticas a cómo se maneja el género urbano en Ecuador.

"Los artistas que han sido famosos lo que hacen es sentarse en una computadora viendo Youtube o los discos antiguos para luego hacer los covers. Eso se hace en Ecuador.

… No vamos a ser reconocidos musicalmente porque no tenemos identidad. El Hip Hop no es nuestro y ahora todoel mundo se da golpes de pecho diciendo 'Yo soy' ¿el creador de qué? El creador del agua tibia.

Antes de querer lanzar algo porque te sientes aludido debes de pensar primero en la historia musical. Si solamente tenemos el pasillo musical de Julio Jaramillo nada más y de ahí ¿qué mas hay?

En un programa de televisión local da algunas recomendaciones y hace comparaciones con Colombia, que se ha destacado en el género urbano.

