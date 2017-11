Muere a los 64 años Malcolm Young, guitarrista de AC/DC

El guitarrista Malcolm Young, fundador de AC/DC, murió esta madrugada, confirmó la banda.

A través de un mensaje en redes sociales, el grupo australiano de rock informó el fallecimiento de Young, quien dejó la banda en 2014 ya que padecía demencia.

Tras la muerte del músico, sus familiares dieron el aviso y le dedicaron palabras que inmortalizan su talento, su espíritu y su devoción como esposo, padre, abuelo y hermano.

"Reconocido por su destreza musical, Malcolm fue un compositor, guitarrista, intérprete, productor y visionario que inspiró a muchos. Desde el principio, él sabía lo que quería lograr y, junto con su hermano menor, se fue al escenario mundial dando su máximo en cada espectáculo. Nada menos haría por sus fanáticos ".

"Es con profunda pena que le informamos sobre la muerte de Malcolm Young, amado esposo, padre, abuelo y hermano. Malcolm había estado sufriendo de demencia durante varios años y falleció pacíficamente el sábado con su familia junto a su cama.

"Mientras agradecemos a todos por su abrumador apoyo y sinceras condolencias, la familia les pide que respeten su privacidad durante este momento de angustia y dolor".

Su hermano Angus Young ha sido el más afectado, sin embargo, en sus palabras inmortaliza lo que significó el músico en su vida:

It is a sad day in rock and roll. Malcolm Young was my friend and the heart and soul of AC/DC. I had some of the best times of my life with him on our 1984 European tour. He will be missed and my deepest condolences to his family, bandmates and friends.

