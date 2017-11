Héctor De Césare y su dedicatoria musical a las mujeres de talla grande

Héctor de Césare, músico y productor español de 37 años, quiso romper los estereotipos corporales de las mujeres a través de la música y precisamente hizo una canción para las mujeres de talla grande.

El éxito del tema “Nadie Mejor Que Tú” proviene de la experiencia personal de Héctor al haber estado casado con una mujer de talla grande, quien, según él dice, le cambió la vida por inspirarlo y por el amor. “Ella sabe que la compuse por ella y para todas aquellas chicas de talla grande.

Sabes… los videos musicales están repletos de mujeres exuberantes y modelos de talla, yo no digo que no sean hermosas, pero todas las mujeres, absolutamente todas merecen siempre una canción y estar incluso dentro de los videos y por eso yo pensé en ellas.

Cuando me enamoré de una mujer de talla grande comprendí que ella no solo me conquistó por su físico sino porque su tesoro es su mente y personalidad y mi amor se centró en eso. Muchas mujeres se sentirán identificadas con este tema Nadie Mejor Que Tú y se valorarán más allá de sus cuerpos”, cuenta De Cesare.