Paty Cantú enamora con su nuevo sencillo musical: "#Natural" La cantante mexicana, Paty Cantú, presenta su nuevo sencillo musical "#Natural", que será parte de su próximo disco. La artista aseguró que ha dado todo de sí en este éxito para bailar y poner a pruebo el ritmo.

La cantante y compositora mexicana Paty Cantú da lanza “#Natural”, su más reciente sencillo, extraído de su muy esperada próxima producción titulada #333, que llevará a sus seguidores a una experiencia audiovisual no convencional, elaborada de México, para el mundo.

En este nuevo material sonoro participan artistas de países tan diversos como España, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos, Guatemala y Australia. Fue grabado en Guadalajara, ciudad natal de la artista y donde se encuentran sus raíces, lo que da a su música un significado profundamente personal.

Respecto de este nuevo trabajo, Paty Cantú afirmó: “Después de tener la oportunidad de llevar mi música a distintos países y compartir escenarios y arte con grandes como Alejandro Sanz, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Juan Gabriel y Luciano Pereyra, me llené de ganas de mezclar influencias y jugar con fusiones sin prejuicios. Por eso este es mi primer material que no tiene un poco, sino que tiene todo de mí”. Y a continuación comenta: “Entendí que no trata de géneros, sino de evolución y sentimientos. Se trata de la música”. Y yo soy eso: una hija de la música. Igual que cada una de las personas que participan en esta experiencia o happening musical“.

“#Natural”, fue escrita y producida por Paty Cantú en colaboración con el puertoriqueño Juhn "El All star" compositor de grandes éxitos de artistas tales como Maluma, Tito el Bambino y Karol G., y con el talentoso productor colombiano, ganador del Latin Grammy, Andres Saavedra.

“#Natural” estará disponible en todas las plataformas digitales de venta y reproducción de música, a partir de hoy 10 de noviembre.