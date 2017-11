Viudo de Hiromi cumple sueño de cantar con ella sobre el escenario

Gracias @ventaneandooficial por estar siempre cerca de #Ellas @anacecianzaldua @crisanta_gomez @gloriaaura #Hiromi 🎤🎤🎤🎤#NuncaAdios 🖤🖤🖤🖤💝 (Parte 2 – Video completo en la biografía) #Ventaneando #ellas #concierto #EllasSonEllas #VaPorUstedes #beauties #talent #pop #rock #music #oldies #chavoruco #concert #cdmx #love #remembrance #neverforget #unforgettable #saturday #saturdaynight #life

A post shared by Ellas® (@ellasoficial_) on Oct 30, 2017 at 8:46pm PDT