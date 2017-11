Así reaccionó el Internet con el nuevo (y curioso) trailer de 'Fifty Shades of Grey'

La tercera y parte final de la franquicia 'Fifty Shades of Grey' está por estrenarse y mientras que algunos sucumben de emoción ante el hecho de ver a Mr. Grey de nuevo en la pantalla grande, otros no están del todo convencidos de lo que pueden esperar.

El adelanto fue estrenado hace unos días, sin embargo, entre la exuberante luna de miel, un nuevo trabajo para Anastasia, ex amantes en busca de venganza y mucho sexo, un detalle terminó por opacarlo todo: el lujoso Audi de Mr. Grey.

Y es que la verdadera estrella de la película pareciera ser el fabricante alemán de automóviles, Audi.

La marca es una de las más lujosas del mundo y sí, en comparación al rugido de su motor y el brillo de su carrocería, las abdominales de Jamie Dornan se olvidan por completo.

Pero de verdad, parece más un comercial de autos que un trailer de película. Ana y Christian conducen al aeropuerto para su luna de miel en él: llegan a su nueva villa de lujo, en él; se mueven entre el tráfico para escapar del acosador de Ana, en él. ¿Cómo se llamó la película? ¡Lo adivinaste! "Cincuenta Sombras de Audi".

"Me importó más el auto en Fifty Shades of Grey que lo que pasaba en la trama"

I care more about the cars in Fifty Shades of Grey more than what's going on! #Audi

— my diary (@shiet_diary) February 7, 2017