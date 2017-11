Selena Gomez y Justin Bieber regresaron y lo suyo no puede ser una relación más tóxica Todas hemos tenido esa amiga que como Selena Gomez, vive en un ciclo vicioso con su ex

Durante los últimos días, Selena Gomez y Justin Bieber se convirtieron en el blanco de criticas y especulaciones al hacernos creer que habían retomado su relación.

Al principio se trató de una fotografía donde los cantantes aparecían en una cafetería y que supuestamente habían tenido una conversación sobre enmendar los errores pasados. Acto seguido, los fans se percataron de que Selena y The Weeknd ya no se seguían en sus redes sociales y que Selena había vuelto a ver Bieber para un paseo en bicicleta. Ahora, fueron captados cenando a la luz de las velas en el Morton’s Steal House de Nueva York.

Close up: Que dicen mis enredados regresaron #selenagomez & #justinbieber 🌟🌟🌟🌟🌟 A post shared by ☆☆Enredados Radio Show☆☆ (@enredadosrd) on Nov 1, 2017 at 8:16pm PDT

¿Se trató de una infidelidad o de una ruptura por las buenas? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las relaciones entre famosos suelen ser complicadas, pues entre sus múltiples compromisos sociales y laborales, hay algo que los obliga a separarse por temporadas e incluso tener diferencias. Selena y The Weeknd no pudieron más que sus agendas y terminaron por darle fin a la relación.

Abel (su nombre real), parecía buen tipo. Es bien parecido, con un sofisticado estilo, libre de escándalos y una prometedora carrera como cantante y compositor. Justin es el chico rebelde, bien parecido y con un sex appeal irresistible. Pero JB es un chico problema; ha estado a punto de ser arrestado en diversas ocasiones, le gusta la fiesta y sí, rompió el corazón de Selena en el 2015.

¿Qué tan tóxica es entonces la relación on-off de Bieber y Gomez? Muy tóxica.

-Desde 2012 que rompieron, Selena y Justin tuvieron un periodo devolver-terminar-volver-terminar que duró hasta 2015. Terminar y volver, y así varias veces, es una de las situaciones más temidas en una relación de pareja, pero también una de las más frecuentes. ¿Por qué no es sano? Porque es co-dependencia. Ambos dijeron que siempre estarían para el otro y que siempre se amarían pero aunque parezca sano y maduro, no lo es.

–Tras la ruptura con Selena, Justin se dedicó a hablar mal de ella y ella le siguió el juego. Fue él primero en eliminarla de sus redes sociales, aunque admitió que no había dejarlo de stalkearla. Además, Bieber inició un juego sucio donde mostraba a sus nuevos romances y momentos de diversión (momento ardido) además de que fue criticado por tener comportamientos inadecuados en público y reaccionar mal con las autoridades y fans. Al enterarse de las acciones de Bieber, Selena dijo: "si no puedes dominar tu odio, deja de subir fotos con tus novias haciendo cosas comprometedoras. Es algo que tiene que quedar entre ustedes". Bieber atacó a Selena con comentarios como "es curioso ver que la gente me usó para llamar la atención y aún sigue apuntándome. Qué triste"

JUSTIN AND SELENA OUT ON A BIKE RIDE TODAY HAS ME FEELING MIXED EMOTIONS BC THEY ARE TOXIC TOGETHER BUT MY BOY LOOKS SO HAPPY pic.twitter.com/To0C6WwAMh — ً (@bieberdepth) November 1, 2017

-Selena ha tenido un año muy difícil. Entre su regreso al escenario musical, el lupus que la consume y el transplante de riñón al que se sometió hace unas semanas, la cantante tiene periodos de agotamiento intensos. De acuerdo con fuentes cercanas a la cantante, cuando ésta y Bieber terminaron la primera vez, "estaba destruída emocionalmente por culpa de él, lloraba constantemente. Pensé que se había librado". Y podemos creerlo por el hecho de que a lo largo de estos años, Selena dedicó muchas canciones corta venas a Justin. ¿Por qué volver a lo que una vez te hizo daño?