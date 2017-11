Justin Trudeau se convirtió en el Superman más sexy que verás hoy

Justin Trudeau y su familia se convirtieron en sus personajes favoritos para la noche de Halloween. El primer ministro canadiense apareció disfrazado de Superman. Mientras tanto su esposa, la primera dama Sophie Gregoire Trudeau y su hija de ocho años, Ella-Grace, se vistieron como diferentes versiones de la Mujer Maravilla. Su hijo mayor, Xavier, de 10 años, era un hombre lobo, y su hijo menor, Hadrien, de tres años, era Skye, del personaje Paw Patrol.

Pero Justin no sólo se conformó con tener el traje, también hizo toda una personificación del reportero Clark Kent, alter ego de Superman. Parecía niño jugando a los disfraces y dejó muy claro que es fanático de las festividades y los cómics.

Listen, I know Justin Trudeau is Actually Bad, but this is nevertheless the hottest thing I've ever seen pic.twitter.com/sIMGs9Yfs5

— Emily Hughes ✨ (@emilyhughes) October 31, 2017