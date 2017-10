Los mejores disfraces que le hemos visto a las celebridades (hasta el momento)

Acá no cuenta un disfraz digno del reality de RuPaul, sino la creatividad y la genialidad que implica disfrazarse de un personaje y ser un fenómeno viral o no tener que explicar nada. Por esta razón, elegimos los disfraces de las celebridades que "la rompieron" este año.

Sabemos que estos últimos meses Selena Quintanilla ha sido tendencia, Google le rindió un homenaje y todo el mundo habla del talento e historia que marcó. Demi lo quiso pasar desapercibida y se disfrazó con uno de los outfit más icónicos de la reina del 'tex-mex'.

Las guapas mujeres decidieron inspirarse en la época disco y el resultado es sensacional.

Nunca puede faltar el disfraz de Marilyn Monroe, cosa que la actriz y modelo se tomó con mucha seriedad.

Imperfection is beauty, madness is genius and it's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring. – Marilyn Monroe pic.twitter.com/XvQbSPprFK

