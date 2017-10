Uno de los integrantes de 'RBD' revela que Anahí le salvó la vida

Anahí no ocultó su emoción luego de que en redes sociales un fanático del extinto RBD le compartiera un video en donde Christian Chávez confiesa lo que significa su amistad para él.

“Dios mío! No puedo con este video 😭🙏🏻❤️ te adoro. No me esperaba estas palabras. Soy muy afortunada por tenerte en mi vida”, expresó Anahí al escuchar a su colega y amigo.