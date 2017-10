Harvey Weinstein y otros 6 poderosos de Hollywood acusados de violación Puede que sean respetados directores, actores y productores. Pero eso no excusa lo que han hecho a las mujeres de la industria.

Con las acusaciones por acoso sexual del famoso productor de Hollywood, Harvey Weinstein, se vuelve a un tema del que ya se ha hablado bastante en Hollywood, pero del que hasta ahora se toman medidas: el abuso de poder y sobre todo, el abuso y acoso sexual hacia las mujeres en la meca del cine. Cosa que siempre había sido acallada por la importante posición de los agresores.

Pero en el caso de Weinstein, Meryl Streep, Judi Dench y Romola Garai (quien afirmó haberse sentido "violada") por el productor, ya han hablado contra él. Este ha sido despedido de su propia compañía, por su hermano y por su equipo, debido a estas.

De todos modos, otros personajes no han tenido la misma sanción, sea por abuso o acoso sexual. Estos son algunos de ellos.

Cassey Affleck

El actual ganador del Oscar a Mejor Actor fue señalado por acoso sexual hacia Amanda White y Madeline Gorka en la película "I'm Still Here" (2010). Como él era el director, abusó de su poder para violentarlas y acosarlas. Llegaron a un acuerdo extrajudicial.

Esto, sin embargo, no impidió que Brie Larson, anterior ganadora del Oscar, le diera su premio de manera desdeñosa, en clara protesta por lo que hizo el actor, quien dijo que se oponía "a cualquier forma de maltrato".

Roman Polanski

El director polaco abusó de una niña que solo tenía 13 años, Samantha Geimer, en 1977. Él tenía 44. Supuestamente le iba a tomar unas fotos en casa de Jack Nicholson, pero le hizo tomar champaña con somníferos. Ahí la violó. El director se declaró culpable y huyó a Europa, prosiguiendo con su carrera. En este año, otra mujer que tenía 16 años en 1973, Robin M, anunció que él también abusó de ella. Otra mujer hizo lo mismo en 2010, Charlotte Lewis. Geimer, por su parte, cerró el caso.

Bill Cosby

Quien fuese uno de los íconos "paternales" de Hollywood en los años 80 y 90 vio cómo toda su fachada se fue abajo cuando en 2015, 35 mujeres afirmaron haber sido violadas bajo efectos de sedantes. La revista "New York Magazine" lanzó una portada con todas ellas. Su juicio fue programado para abril del próximo año.

Mike Tyson

En 1992, Tyson fue condenado a seis años de cárcel y a cuatro de libertad condicional por abusar sexualmente de una joven de 18 años llamada Desiree Washington. Tyson solo cumplió tres años de condena y fue liberado por buena conducta.

Steven Seagal

En 2010, su exempleada, Kayden Nguyen, quien era asistenta ejecutiva en su compañía productora, denunció que el actor la tenía como un "juguete sexual" y abusó de ella tres veces. Otras mujeres lo demandaron de igual forma. Pero, meses después, el actor fue absuelto, al no encontrar pruebas suficientes para demostrar los testimonios.

Woody Allen

Su hija Dylan Farrow contó que su padre la abusó cuando tenía siete años. Esto lo contó en una carta publicada en un blog del periódico "New York Tiemes": “Cuando tenía siete años, Woody Allen me tomó de la mano y me llevó a un oscuro desván en la segunda planta de nuestra casa. Me dijo que me tumbara boca abajo y que jugara con el tren eléctrico de mi hermano. Entonces abusó de mí sexualmente. Él me hablaba mientras lo hacía, susurrándome que era una buena chica, que ese era nuestro secreto y me prometía que iríamos a París y me convertiría en una estrella de cine”, contó.

Claramente, su padre negó todas las acusaciones.