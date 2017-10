Revelan la verdad detrás la supuesta crisis de Shakira y Gerard Piqué ¿Shakira y Piqué se separan o no?

Tras varias semanas de rumores y especulaciones sobre la crisis que está atravesando el matrimonio de Shakira y Piqué, por fin parece haber una respuesta ante las incógnitas.

A lo largo de estos días se habló de una supuesta mudanza de la cantante colombiana de la casa que compartía con el futbolista. Se dijo también hasta que Piqué había cambiado la "Shaki señal" al momento de meter un gol, que las canciones de ésta ya no eran sobre Piqué y lo sospechoso que era que no hayan compartido fotos juntos desde hace mucho tiempo. Al no haber alguna voz oficial que se pronunciara al respecto todo apuntó a que efectivamente, estaban separados.

Ahora, la revista ¡Hola! España confirmó que la pareja sigue junta y que junto a sus hijos Milan y Sasha siguen siendo tan unidos como siempre.

"Todo sigue igual", afirmó el publicista de Shakira a la revista, al tiempo que aclaró que la información que circuló en algunos medios fueron "solo rumores de gente que quiere hacer daño a Piqué".

Una publicación compartida por Shakira (@shakiraypique_italia) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 7:35 PST

Y es que si no han compartido fotografías juntos en redes sociales o si se ha visto a cada uno por separado en diferentes rincones del planeta o de su país de residencia es porque actualmente están atravesando un exigente momento profesional que los ha tenido enfocados en el trabajo.

Recordemos que Shakira se encuentra promocionando su nuevo material discográfico, grabando nuevos videos y preparando una gira mundial después de años de no hacerlo. Por su parte, Piqué se encuentra inmerso en el futbol además de enfrentar la polémica en torno al referéndum que hubo en Cataluña el pasado fin de semana y la situación política española.