Bajan a famosa de 'Preciosa' el vuelo que transportó a celebridades para ayudar a Puerto Rico

Es con mucho pesar que anunció que hoy lunes no viajare en el vuelo "Preciosa" de ayuda humanitaria a Puerto Rico para el cual había sido invitada al igual que muchas de nuestras estrellas más brillantes como lo son @chayanne , Nicky Jam @gloriaestefan , @ricky_martin y @luisfonsi . Desafortunadamente el productor @tonymojenaentertainment decidió a última hora que yo no fuese parte de este meritorio esfuerzo. Según fui informada el se molestó porque conteste preguntas del periódico El Nuevo Dia sobre este lindo proyecto, que por cierto ya tenía detalles al respecto a través de un alerta de prensa. No era un secreto. Me entristece enormemente esa decisión por las enormes ansias que tengo de llegar a Puerto Rico para compartir con mi gente. Nada me detendrá para llevarle apoyo y recursos a mis compatriotas. Mi compromiso con #puertorico es inquebrantable.

