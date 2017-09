¿Kylie Jenner está embarazada? Rumores apuntan que podría dar a luz a principios del 2018 Kylie Jenner es la más pequeña del clan Kardashian-Jenner y siempre ha dejado claro que quiere ser una mamá joven

Han pasado 10 años desde que Keeping Up With the Kardashians entretuvo con sus risas y situaciones tragi-cómicas. Kylie tenía 10 años cuando las transmisiones iniciaron y ahora, con 20 años de edad, la menor de las Kardashians dejó a todos boquiabiertos con un supuesto embarazo.

La más pequeña del clan Kardashian-Jenner podría estar esperando un bebé con su pareja, el rapero Travis Scott, de 25. Parte de lo que sostiene el rumores que Kylie no ha subido fotos actuales a sus redes sociales, además de un video que subió y borró donde se le ve una pancita sospechosa.

Por el momento, nadie de la familia se ha pronunciado con respecto a la noticia. Aunque son muchos los que apuntan a que lo harán oficial en la nueva temporada del reality o bien, en el reality show que protagoniza ella sola, Life of Kylie.

Las teorías de conspiración

Las críticas comenzaron a inundar el Internet y muchos usuarios se atreven a pensar que Kylie podría ser en realidad la madre subrrogada que Kim Kardashian contrató para gestar a su tercer bebé. Sin embargo, otros creen que de ser cierto los rumores de Kylie, ambas se convertirían en madres al mismo tiempo, por lo que sus hijos rondarán la misma edad tal y como ocurre con Penélope (hija de Kourtney) y North West.

Ahora, Jenner es joven, apenas tiene 20 años y era de esperarse que la gente vea la noticia como algo inusual el decidir dar el paso a la maternidad a temprana edad. Pero también es una Jenner, ha crecido en el centro de atención y ha logrado un éxito comercial monumental antes de que se le permita tomar legalmente un sorbo de alcohol en cualquier parte del mundo. Ella no una chica promedio de 20 años de edad.

De acuerdo con la revista People, fuentes cercanas a la pareja aseguraron que: "Ellos empezaron a contarle a sus amigos hace unas semanas, la familia lo sabe desde hace bastante tiempo, está muy emocionada y Travis también"

Está bien dudar de la veracidad de esa noticia, lo que no está bien es señalar a Jenner y asumir que es demasiado joven para tener un hijo y cuidar de él cuando Travis Scott tiene sólo cinco años más que Kylie. La diferencia entre 20 y 25 parece poco pero es abismal. Gran parte de Twitter está cuestionando la capacidad de Jenner de cuidar a un niño, emocional y físicamente y se cuestionan por la cantidad de cirugías que tiene en todo su cuerpo. Aunque conociendo el emporio Kardashian-Jenner, nos atrevemos a decir que financieramente, está todo cubierto.

En diversas ocasiones Kylie ha expresado sus deseos por formar una familia y aseguró que al tener a sus hijos, no los mostrará en redes sociales ni nada por el estilo ya que quisiera vivir más la vida real y menos la virtual.