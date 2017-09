Eiza González estalla contra la reacción de Donald Trump tras el terremoto en México

Mexico is under alert PLEASE, spread the word we need as much help as possible. We need help people are trapped and dying. Please pray for Mexico 🙏🏼 México está bajo alerta porfavor informen a todos para que podamos mandar toda la ayuda possible. Necesitamos ayuda ! Gente está herida y atrapada! Oremos por México

