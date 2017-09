Jennifer López revela que por primera vez está en una buena relación

Las cosas se ven mejor que nunca para Jennifer López ya que después de esa larga lista de amores fallidos, apareció Alex Rodríguez en su vida.

Desde hace unos meses, sólo se les ha visto felices, incluso compartiendo con las familias de ambos. En una nueva entrevista con Hola! USA, la 'Diva del Bronx' explicó que este romance es diferente a cualquier otro que haya tenido en el pasado.

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Sep 13, 2017 at 4:18pm PDT

La cantante aclaró:

"No es que no haya tenido otras grandes relaciones llenas de amor y aventura, pero esta es la primera relación en la que he estado donde me siento como si realmente nos hiciéramos mejor el uno al otro. Nos complementamos mutuamente y hay un amor realmente puro y verdadero, de apoyo y admiración. Así que hay un interés diferente en este amor".