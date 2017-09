El peor momento de Anahí como primera dama tras el sismo que sacudió a México Pese a haberse disculpado, las críticas por su actitud o han parado

Anahí está en el foco de los reflectores gracias al video que compartió, en el que se le ve recorriendo las zonas de Chiapas más afectadas tras el sismo más fuerte del que se tenga registro en México en 100 años.

Los comentarios que apuntaron la ex RBD era una hipócrita no se hicieron esperar, pues a la cantante se le ocurrió decir que no estaba peinada ni maquillada porque lo importante era ayudar y cómo lucía.

Estas fueron las polémicas declaraciones de la esposa de Manuel Velasco que le valieron decenas de comentarios negativos:

"Muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea y no me importa nada. Lo que me importa es ayudar a la gente. Yo sé que ustedes quieren que cante, haciendo conciertos y estando cerca de ustedes. Pero de verdad, eso ahorita no importa"

La disculpa de Anahí llegó

A través de sus redes sociales, la cantante subió un video en el que se podía ver un centro de acopio en el que estaban juntando víveres para los damnificados. A manera de respuesta y reforzando lo que ya había escrito en Twitter, la actriz señaló:

“No quiero seguir sin antes decir lo que acabo de decir en Twitter y decirlo de mi propia voz: una disculpa a quienes se hayan sentido ofendidos por mi comentario en el video de hace unos días, a veces yo me engancho y veo los comentarios que me escriben y no medí las consecuencias y definitivamente estuvo mal, les pido perdón. Yo estoy aquí para ayudar y no para hablar de ninguna otra tontería. De todo corazón, perdón, pero aquí estamos haciendo lo que realmente me toca”.

Las declaraciones polémicas sobre cómo lucía cobran mayor relevancia por el puesto público que su esposo ocupa. No era la actriz o cantante la que hablaba, sino la esposa del gobernador, quien se encontraba acompañándolo a un recorrido como gobernador de uno de los estados más pobres de México.

Desde el anuncio de su matrimonio, el ojo mediático ha estado sobre ella y su hijo. La ropa que decide usar, su comportamiento en eventos públicos, cualquier detalle puede hacer que los medios del corazón y la política señalen a la protagonista de RBD.