Así es como Selena Gomez delata lo enamorada que está de The Weeknd Sin duda son la pareja del momento y ¡nos fascinan!

Desde hace meses la relación que Selena Gomez mantiene con The Weeknd ha estado en el ojo de los paparazzi, los han seguido a donde quiera que van.

Algo que llamó mucho la atención de los medios de comunicación es que ella lo abraza por el cuello, en una postura que muchos han indicado es muy protectora y romántica.

E! News reveló que una fuente cercana a la pareja dijo que se encuentra en una relación muy diferente a la que vivió con Justin Bieber.

“Ella realmente ha encontrado quién es y qué es lo que la hace feliz. Ella ama a Abel y él la ama a ella. Ellos han llegado a conocerse muy bien y han aprendido de sus relaciones pasadas qué es lo que no quieren”.

WHAT IS LIFE 😳 #abelina #theweeknd #selenagomez A post shared by MESHKI (@meshkiboutique) on Jan 11, 2017 at 9:29pm PST

E! también reveló que la relación está tan estable que ambos han conocido a sus familias y que los padres de ambos se encuentran satisfechos con la elección de sus hijos.

Otro de los aspectos que ha llamado la atención son los esfuerzos que hace por Abel, pues recientemente decidió comenzar a jugar más videojuegos debido a que es uno de los pasatiempos preferidos de The Weekend. Sel invitó a sus amiga para que la ayudarán, pero el plan no salió como ella esperaba y así lo mostró en sus redes sociales.

📲| Selena via Instagram Stories! pic.twitter.com/SWHh9Ziv7r — Selena Gomez Source (@GomezSource) August 23, 2017

Selena no es la única que está profundamente enamorada, Abel no pierde el tiempo y siempre está al pendiente de la cantante, la invita de sorpresa a sus giras, organiza cenas románticas en Italia y le da like a sus publicaciones en Instagram.