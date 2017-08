Selena Gomez causa polémica por diminuto short en su cita con The Weeknd

Selena Gomez y The Weekend están pasando por un gran momento a nivel profesional, sus agendas están a tope, pero en medio de todo ese trabajo se han dado tiempo para compartir una tarde en un parque de diversiones temático.

En las fotos que los paparazzis lograron captar se puede ver lo felices que están, ella lo abraza y besa con mucho cariño, por eso se especuló eu quien está más enamorada es ella.

📸 | Selena and The Weeknd at Disneyland pic.twitter.com/1gAggow7dE

— Selena Gomez Source (@GomezSource) August 21, 2017