Brad Pitt y Angelina Jolie no se divorcian (al menos no por ahora) La actriz podría estar considerando detener el proceso de divorcio

Us Weekly sorprendió al afirmar en su más reciente edición que Brad Pitt y Angelina Jolie podrían no divorciarse. De acuerdo con este medio, la pareja no ha seguido con el proceso de divorcio.

El medio afirma que una fuente cercana a la pareja reveló que “no han hecho nada para moverlo hacia adelante en varios meses y nadie piensa que van a hacerlo”, el divorcio está apagado, según informan.

Brad Pitt y Angelina Jolie, ¿juntos otra vez?

Un altercado entre Maddox de 16 años y su padre Brad Pitt fue la gota que derramó el vaso, pero para sorpresa de todos, Angelina podría estar arrepentida de haber tomado la decisión de separarse.

Sin señalar nombres, la fuente de US Weekly afirma que Angelina sigue muy enamorada de Brad y que se ha lamentado por no luchar por su matrimonio.

El medio estadounidense afirma que podrían llegar a cancelar el proceso y volver a estar juntos, indica que “no sería sorprendente si anunciaran que lo están cancelando y tratando de resolver las cosas”.

Brad aceptó en meses pasado que sus problemas de alcohol fueron determinantes en la ruptura. Por su parte, Angelina está tratando de reconstruir a su familia, tal como lo declaró a Vanity Fair.