Estos son los espacios de tu casa que más se ensucian… Aunque no lo creas

Cuando hablamos de mantener una limpieza en el hogar no nos referimos a recoger los productos básicos y dar una pasada rápida por las diferentes estancias, en ocasiones no nos damos cuenta de que existen una serie de lugares que no nos damos cuenta lo rápido que se ensucian.

1. El baño

El inodoro, el tocador, los pisos y hasta el techo son algunos de los rincones de este espacio que se pueden ensuciar con mayor facilidad y no notarlo. Para desinfectarlo apropiadamente, utiliza un limpiador, un cepillo para inodoro y un par de guantes. Deja que el limpiador actúe varios minutos y tira de la cisterna varias veces. ¡Es mágico!

2. El clóset

¿Cuándo fue la última vez que lo limpiaste? ¿Te imaginas la cantidad de polvo y suciedad que alberga este lugar y sus alrededores? Saca todo lo que tengas en el clóset y tus cajones, ponlo en tu cama, en la silla o en tu sillón. Designa un espacio para poner tus zapatos.

La idea es que veas a qué te estás enfrentando y una vez que des este paso, tendrás que acabar a menos que quieras dormir entre tu ropa. Organiza los ganchos, espacios y limpia todo muy bien con un paño húmedo. Si lo deseas, puedes usar toallitas húmedas y aromatizante en spray para dejarlo con una sensación agradable.

3. Persianas y cortinas

Otro de los lugares de la casa que rara vez se recuerda limpiar, ¿no te parece? Pero juntan polvo e incluso, pueden tener moho si no se limpian regularmente. Así que, toma un trapo húmedo y quítale el polvo a tus persianas y las cortinas, lávalas al menos una vez al mes. ¡Dile adiós a los estornudos!

4. Los controles remotos

Son un gran blanco de suciedad y bacterias, ya que son manipulados varias veces al día por personas diferentes. La sugerencia es limpiarlos con productos antibacteriales lo más seguido posible, al igual que las pantallas de los teléfonos celulares y teclados de computadora.

5. Los accesorios de limpieza

Muchas veces intuimos que por realizar la limpieza del hogar, los accesorios que utilizamos, como paños, cepillos, escobas, recipientes y más, no pueden albergar tanta suciedad al estar en constante contacto con los limpiadores, sin embargo, son el principal foco de impurezas del hogar. Recuerda desinfectarlos adecuadamente.

¿Sabías que estos eran los lugares más sucios de la casa? ¡Pide en línea todo lo que necesitas para dejar tu hogar reluciente en Despensa a tu Casa de Bodega Aurrera* y aprovecha para elegir el día en que quieres recibir tu despensa a domicilio! Recuerda que puedes pagar a contraentrega.

*El servicio Despensa a tu Casa se encuentra disponible en algunas tiendas de: Nuevo León, Querétaro, Jalisco, Puebla, Veracruz, CDMX, EDOMEX, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Aguascalientes, Coahuila, Colima, San Luis Potosí y Yucatán. Consulta las tiendas participantes al solicitar el servicio o en los Términos y Condiciones en Despensa.BodegaAurrera.com.mx.