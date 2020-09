5 razones por las que debes incluir plantas en la decoración del hogar

View this post on Instagram

Aja… y como tuvimos tanta acogida con el giveaway de @muylila, decidimos hacer más regalitos y tener un segundo ganador. Cual será el otro premio? Una cita decor express Alcalina y un premio personalizado de productos @muylila. Solo tienes que inscribirte en el link de arriba, te tomará 3 segundos! Los ganadores se anunciarán viernes el primero, y sábado el segundo. En el correo te explicamos mejor, la metodología y todos los regalitos!