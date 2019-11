10 ideas de decoración de interiores al mejor estilo minimalista

View this post on Instagram

▪︎ Inspi salon ▪︎ . Un petit coin bureau dans le salon… l'idée du moment 🙈 Mais on parle pas d'un bureau bazare hein, non non, juste de quoi s'installer sur l'ordi quand on en a besoin… . Why not ! Bon je fais une étude de la chose et ensuite c'est proposition de l'avant projet à Mr 😅 Ca rigole pas ! Lol Toutes les chances de mon côté 🤞 . Le problème c'est que ça me fait bouger l'agencement des canapés. Que c'est compliqué la deco intérieur 🙃 . Et l'idée on en pense quoi ??? . PS : la paperasse serait dans un grand placard à proximité du salon 👌 . — Source photo : @pinterest