Cómo decorar tu casa con colores pasteles

View this post on Instagram

Trudno uwierzyć mi w to, że jeszcze tylko kilka tygodni będę tworzyć w tym miejscu. Od myśli „jestem gotowa, by wyjść z pracą z domu” do wygrania przetargu na lokal miejski w Łodzi minęło zaledwie kilkanaście dni. Tak dzieje się, gdy bardzo nam na czymś zależy i z całego serca w to wierzymy, a los najwyraźniej nam sprzyja. ✨ Sprawy urzędowe i papierkowe w toku. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu odbiorę klucze i pokażę Wam, jaki kolejny remont się szykuje 😉 Jestem szczęśliwa, że się odważyłam na ten krok, choć obaw jest mnóstwo. Jednak myśląc o tym wszystkim i wyobrażając sobie „jak by to było” czułam taką radość w sobie, że nie mogłam zignorować tego uczucia. Myślę, że za takim głosem warto podążać. Trzymajcie proszę kciuki za szybki i bezproblemowy remont! 😉 #newplace #lodzkie #homeofficeideas #homeofficedecor #decorationideas #pinkdecoration #homedecorinspo #prettythings #deskgoals #workspaceinspo #interior4you1 #pinkwall #pinkoffice #stationeryporn #homeadore #interiorism #deskdecor #pracownia #artistplace #artplace #imacpro #illustration_art #aleksandramorawiak #liquidmemorycollages