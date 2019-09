Las 8 plantas para interiores que no necesitan de muchos cuidados

Si quieres tener algunas plantas en tu hogar, pero no tienes tiempo de cuidarlas, existen algunas que no necesitan de mucho cuidado y son perfectas para estos casos.

Estas son las plantas para interiores que no necesitan de muchos cuidados

Plantas de serpiente

Estas plantas no necesitan de luz solar directa y pueden sobrevivir semanas sin agua, lo que las hace perfectas para los que no tienen tiempo o no recuerdan regarlas constantemente, solo espera que la tierra esté seca para echarles agua.

Existen más de 70 especies de estas plantas, pero las más comunes son Sansevieria, trifasciata, y S. zeylanica.

Plantas araña

Estas pueden soportar diferentes tipos de luz y no necesitar un horario estricto para regarlas, solo necesitas colocarlas donde les llegue el sol directo para que crezcan.

Durante el verano, riega regularmente, pero en invierno disminuye la cantidad de veces que la riegues, y asegúrate de que no estén expuestas a corrientes de aire frío.

La hiedra del diablo

Esta planta es una de las más sencillas de cuidar, pues les gusta enfriarse en tierra seca, por lo que no es necesario que la riegues constantemente.

Son ideales para colgar macetas y no necesitan podarse, además de que requieren poca luz solar.

Solo debes regarla cuando las hojas estén caídas y el suelo seco, si aun está húmedo y la riegas, las raíces pueden pudrirse.

Plantas de aloe

Estas son una de las más importantes que debes tener en casa, pues tiene propiedades medicinales increíbles, y son fáciles de cuidar.

A diferencia de las demás, requiere mejores condiciones para crecer, pero si sabes cosas básicas sobre plantas, te será muy fácil de mantener.

Debes asegurarte de ponerla donde le llegue mucha luz solar, y al regarla, moja el suelo permitiendo que el agua drene y espera hasta que esté completamente seco el suelo antes de volver a regar.

Plantas Zamioculcas zamiifolia

Estas son las mejores para aquellos que no tienen tiempo de cuidar una planta, pues pueden sobrevivir a una variedad de ambientes, por lo que son indestructibles.

Además, tienen un brillo ceroso, lo que las hace perfectas para adornar tu hogar sin mucha atención.

Colócala donde quieras, pues no necesitan de luz solar directa para crecer, y solo riégalas cuando el suelo esté completamente seco, pues si lo haces mucho, las hojas comenzarán a tornarse amarillas.

Palmas de cola de caballo

Estas son las mejores, pues de todas son las que requieren menos atención, pues no requieren de luz solar, ya que sobreviven con luz brillante.

Las plantas de Peperomia

Ellas se adaptan bien a sus entornos y son excelentes compañeras de escritorio. Solo debes plantar en una mezcla de tierra y grava, lo que permitirá que el oxígeno llegue a las raíces y mantenga una circulación de aire adecuada, clave para su supervivencia.

Mantenla en condiciones de luz media a baja, pues incluso pueden crecer bajo luz artificial, y deja que el suelo se seque hasta cinco pulgadas entre riegos.

Fittonias

Estas son unas de las plantas más hermosas, pues puedes encontrarlas en colores como rosa, blanco y verde. A estas les gusta la humedad, por lo que es ideal que crezcan en un suelo que retenga la humedad.

Usa una maceta que pueda drenar para que la raíz no se pudra, y espera a que el suelo se seque antes de regar.

Rocía las hojas en el medio las veces que puedas.

