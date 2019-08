Cómo decorar tu oficina para atraer el éxito laboral, según el Feng Shui

Si quieres atraer el éxito laboral en tu oficina, existen algunas reglas que debes seguir según el Feng Shui para conseguirlo.

Y es que las áreas de trabajo suelen ser aburridas y llenas de papeles que disminuyen tu creatividad, absorben tu energía y afecta tu desempeño laboral.

Sigue estas recomendaciones del Feng Shui para que decores tu oficina:

Pinta la oficina

Si es posible pintar tu oficina, hazlo en color azul, pues este tono te hará mantener la calma y te hará estar alejada del estrés, incluye el verde también para inspirar la creatividad y el gris para darle un toque sofisticado al lugar.

Llena el lugar con símbolos positivos

Es importante rodearte en tu lugar de trabajo con cosas que te inspiren y motiven, como fotos de tus seres queridos, que sean muy inspiradoras.

Coloca tu escritorio mirando hacia la puerta

Debes posicionar tu escritorio de manera que puedas ver la entrada a tu oficina, nunca lo pongas de espalda, ya que crea un sentimiento inconsciente de vulnerabilidad.

No poder ver quién entra a la oficina, puede hacerte sentir que no tienes el control, y no te permitirá concentrarte.

La mejor posición según el Feng Shui es poner tu espalda hacia la ventana o pared y viendo hacia la puerta, pero no directamente alineado.

Decora con plantes y usa aceites aromáticos

Las plantas son muy importantes para atraer las buenas energías en la oficina. Algunas como el bambú que requieren poco mantenimiento son ideales pues limpian el aire y mejoran la respiración.

Por otra parte, los aceites aromáticos ayudan a aumentar la energía y productividad, por lo que es recomendable colocar un recipiente con aceite de limón en tu escritorio y olerlo cuando carezcas de creatividad y energía.

Mantra personal

Es importante que escribas un mantra personal, es decir una frase de sabiduría que te inspire, y pégala en un pizarrón, en un post-it que puedas colocar en la pantalla de la computadora para que lo tengas presente todo el tiempo.

