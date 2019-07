Consejos para convertir tu hogar en un centro de relajación

La emoción de mudarse, tener un espacio en blanco para decorar a tu gusto. Un hogar donde puedas llegar a descansar y olvidar todo el estrés de tu trabajo o de los estudios.

Acá varios expertos en decoración ofrecen tips para convertir tu hogar en un espacio de relajación ideal para olvidarse de todo y dedicarse a descansar:

1. El color importa

Hay muchos estudios que concluyen que los colores con los que te rodeas pueden afectar cómo te sientes. Si desea crear un hogar consciente y meditativo, elije colores relajantes. "Intenta evitar cambios de color drásticos de una habitación a otra, en lugar de eso, mantén los tonos consistentes para lograr un flujo equilibrado y tranquilo en todo su espacio", aconseja Becky Snowden, decoradora de interiores. Ella sugiere tonos terrosos como el de salvia, beige y marrón.

Cómo decorar una habitación para una velada romántica con tu novio Te damos varias ideas para salir de la rutina

2. Evita por completo un espacio desordenado

Aparte del color, lo que te rodea también importa. Si no te has tomado el tiempo de limpiar las cosas recientemente, o nunca, es hora de evaluar los objetos en tu hogar y deshacerte de cualquier cosa que no le brinde alegría, tal como lo diría la gurú del orden Marie Kondo.

3. Pendiente de la iluminación

Los estudios han demostrado que la iluminación interior puede afectar tu estado de ánimo, por lo que puede comenzar a sentirse ansiosa en un espacio con iluminación fluorescente y calmarte en el espacio que está iluminado suavemente por lámparas calmantes. Opta por las bombillas de poca luz que crean un brillo suave en comparación con las bombillas brillantes como el sol que crean sombras duras.

Cómo iluminar correctamente la cocina Dale vida a la cocina con la iluminación perfecta

4. No temas en mezclar las texturas

El hecho de que te comprometas a vivir una vida libre de desorden no significa que tu almohadilla deba aparecer fría y vacía. La mezcla de texturas puede crear una sensación de calidez y relajación para que puedas comenzar tu descanso. Snowden sugiere un sofá de felpa, mantas suaves y alfombras con textura para crear un espacio acogedor y relajante.

5. Decora un espacio lleno de plantas

Pasar tiempo en la naturaleza es una forma comprobada de practicar la atención plena, por lo que es importante incorporar elementos naturales en tu espacio vital. "Las pequeñas adiciones, como las texturas de madera, las plantas de interior y los tonos verdes son formas sencillas de abrazar el exterior desde la comodidad de tu sofá", dice Snowden.

Decora tu hogar con estas plantas para atraer dinero, amor y suerte También te traerán paz y armonía en tu hogar

Te recomendamos en video