Cómo iluminar correctamente la cocina

Si sientes que a tu cocina le falta vida, que la luz que proyecta no es suficiente y lo que ves no te hace sentir bien, entonces es buen momento para que cambies lo puntos de luz en tu cocina. Si no sabes cómo lograrlo, tranquila que te daremos algunos tips para que esta área de la casa quede perfecta.

Claves para iluminar tu cocina correctamente:

La luz natural

Par que tu cocina esté perfectamente iluminada es importante que combines bien la de luz artificial con la natural. Por ello, si la cocina tiene luz natural se debe aprovechar, planificando la distribución para que no tape ni cause dificultad a la circulación de la luz.

El uso de la cocina en tu hogar

Es importante que tengas claro si la cocina es solo para cocinar, si cocinas y comes en ella, si es un lugar de paso, si hay niños y adultos de la tercera edad, porque habría que adecuarse a cada caso. La luz general siempre debe existir, pero también puntualmente una entrada de natural para evitar dejar zonas a oscuras.

Planificación de la luz general

Es importante que la cocina cuente con la luz constante e intermitente, de ahí que la mejor idea sea la distribución de focos, mejor si son LED, para toda la cocina.

Áreas de trabajo

Es vital que en la zona en la que se manipulen los alimentos se tenga una iluminación puntual ideal. Lo mejor es situar las luces bajo módulos altos.

La elección de las LED

La calidad de la luz es fundamental. A la hora de cocinar, ver el color de los diferentes alimentos es importante y en ello tiene que ver la luz. Apuesta por un LED alto, que indica calidad para ver mejor cada color.

El material

El color blanco, los lacados, los cristales y el acero son materiales y acabados que llegan a reflejar la luz y te ayudarán a que la cocina gane claridad.

Lámparas

Conviene siempre valorar que todo sea práctico. Las lámparas con pantallas de metal o de cristal son fáciles de limpiar, siendo la mejor opción para luchar contra la grasa y los olores generados en la cocina.

Cómo iluminar correctamente la cocina

Iluminar desde el techo

En este caso, será lo que proporciona la luz general o de ambiente. Debes contar con tonos fríos que mejoren la visibilidad y la concentración, siempre pensando algo que sea útil para evitar accidentes. También puedes reservar un espacio para colocar luces cálidas y así lograr un ambiente acogedor cuando sea necesario.

Iluminar desde las encimeras

Los LED son una opción para estos puntos, puesto que no se calientan como las bombillas incandescentes. La facilidad para esconder los cables es su punto fuerte para que estén ocultos a la vista y se pueda iluminar la superficie.

Iluminación del mobiliario

La iluminación LED crea un efecto visual importante en las estanterías flotantes, por ejemplo, añadiendo vistosidad a toda la zona.

