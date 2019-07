Decora tu hogar con estas plantas para atraer dinero, amor y suerte

View this post on Instagram

Teorias básicas entre vaso e árvore. Material ideal: O material ideal para a confecção de vasos para bonsai é a cerâmica. A fabricação deve ser feita em altas temperaturas com esmalte apenas na parte externa, quando houver. Assim é possível controlar o nível de porosidade da parte interna do vaso que não poderá prejudicar a perda de calor e umidade das raízes. Para alguns estilos, pode-se usar até mesmo uma placa de pedra de origem vulcânica ou sedimentar, como granito, mármore, ardósia ou pedra são-tomé. Vasos de cerâmica fabricada a baixas temperaturas e não esmaltados não são recomendados, pois são excessivamente porosos e contribuem para uma maior perda de umidade do substrato comprometendo a saúde do bonsai. O acabamento externo pode ser bastante simples, liso, ou decorado com motivos e formas variadas, pintados, em baixo ou alto-relevo. Em geral, quanto mais envelhecido for o aspecto da planta, mais simples deve ser o vaso.