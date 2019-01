Pintor y muralista chileno de la academia de Andy Warhol realiza exposición en Santiago

“Alme” Yutronic es un grafitero y pintor autodidacta chileno, de profesión diseñador, que a mediados de la década de los 90 comenzó a desenvolverse en el ambiente “underground” de Santiago con varios murales en las calles de la ciudad.

Este artista, que desde septiembre hará un magister de arte con mención en pintura en la Academia de las Artes de Nueva York fundada por Andy Warhol, se ha destacado el último tiempo por sus intervenciones y trabajos en el Metro de Santiago con la obra “El sueño de Volar” de la estación Cerrillos de la Línea 6 y con un mural en el CDA de la Universidad de Chile para festejar los 91 años del club azul.

Después de la participación en varias muestras colectivas en la “Sala de Arte CCU”, el “Museo de la Chilenidad MUCH”, Centro cultural “Matilha Cultural” (Brasil), “Museo MuBE” (Brasil) y “Nord Art” ( Büdelsdorf, Alemania), entre otros, ahora, “Alme” Yutronic estrena en la Universidad de Talca su obra más personal: “Memorias Fragmentadas/Las Ventanas Largas”.

Son óleos, acrílicos y más de 30 acuarelas que son el resultado de la reflexión del artista sobre cómo los recuerdos son parte del imaginario de un individuo y sobre cómo cuando esto se vuelve tangible, en este caso a través de la pintura, se logran apreciar como imágenes divididas o fragmentadas.

“Alme” Yutronic nos cuenta la inspiración para “Memorias Fragmentadas”: “Hace algún tiempo, con 7 años de Alzheimer y en un estado de salud crítico debido a una agresiva influenza, mi abuela materna fue hospitalizada. En esa habitación y solos, la tomé de la mano y ella comenzó un relato sin personajes fijos, estos aparecían y desaparecían según sus ideas fugaces. Ella pronunciaba palabras inexistentes hablando de escenarios que podrían fácilmente ser parte del surrealismo, hablaba de ventanas largas, decía que “las ventanas largas se alargaban” entre muchas otras frases. No puedo negar lo angustiante de la situación, pero mientras trataba de calmarla siguiendo el juego de su relato logré distinguir algunos puntos donde algunas frases se unían a otras y que para mi sorpresa estaban dentro de un marco”.

El pintor chileno agrega que esa inspiración de su abuela siguió con relatos sobre su padre y su sobrino: “Mezclaba los tiempos, juntando los acontecimientos de su niñez con personas que conoció de adulta. Creaba un relato descontextualizado, en el cual sus personajes viajaban en el tiempo para estar en lugares y con personas en situaciones que fuera de la imaginación de mi abuela no podrían existir. En un momento me encontré absorto, quería que siguiera hablando, estaba expectante a cómo seguiría esta fantástica y rara historia, no quería que parara, era un relato mágico y fascinante. De alguna manera algo bello en una situación en la cual uno solo podía esperar lo contrario. Sus recuerdos se fragmentaron y revolvían generando otros que solo vivieron en ese instante, en esa habitación, en un mundo de fantasía, tristeza, alegría y paz”, manifiesta Yutronic sobre la motivación para sus trabajos en esta muestra.

“Alme” Yutronic viene llegando de la capital boliviana La Paz, donde pintó un enorme mural en el cementerio de esa ciudad. Con “Memorias Fragmentadas/Las Ventanas Largas”, el artista chileno hace un llamado a la introspección y a la búsqueda personal.

“La muestra fue inspirada por lo acontecido en aquella habitación, y si bien no ilustra esas escenas, sí pretende rescatar la idea de la memoria y su fragilidad mediante elementos recortados sustraídos de la realidad, situaciones, formas, personajes y colores vueltos a ordenar generando nuevas composiciones que espero de alguna manera muestren en al menos un ápice la belleza en la oscuridad de lo que pude experimentar en aquella habitación”.

Memorias Fragmentadas/Las Ventanas Largas

Día de inauguración: 9 de Enero 2019, 19:00 hrs.

Lugar: Sala de Arte en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca, ubicada en Québec 415, esquina Condell, Providencia, Santiago.

Duración: Hasta la primera semana de Marzo 2019

Más información en: www.alme.cl

