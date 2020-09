Logra un abdomen de acero desde casa y sin moverte con estos ejercicios isométricos

View this post on Instagram

…. Pues te cuento que se trata de un tipo de ejercicio donde literalmente no nos movemos, los #ejerciciosIsométricos consisten en mantener una posición específica estática durante un tiempo determinado. Aunque suena sencillo es candela pura 🔥 así que no te dejes engañar por el título de este video porque en fitness, como todo en la vida, no hay resultados ¡sin esfuerzo! 😜 ⠀ Los ejercicios Isométricos son simplemente otra forma de hacer ejercicios y puedes combinarlos con tus entrenamientos dinámicos tradicionales, ya que unos no son mejores que los otros, simplemente son distintos y se complementan, el progreso de uno nos ayudará a progresar en el otro y viceversa. ⠀ Aquí les comparto 6 ejercicios. Incluye 2 o 3 en tus entrenamientos regulares. Puedes escoger: A. Hacer 8 series de 20 segundos cada uno. B. 4 series de 1 minuto o 1:30 cada uno. ⠀ 1. Plancha básica 2. Plancha lateral 3. Squats 4. Elevación de piernas 5. Lunge 5. Espalda ⠀