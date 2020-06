Experto entrega claves para tener un home office que beneficie tu concentración

El home office se ha posicionado en medio de esta pandemia como la gran alternativa para mantener activa la gestión y el funcionamiento de las empresas. Esto ha hecho que las personas busquen diferentes maneras para poder adecuarse al trabajo en casa, buscando comodidad y espacios que fomenten una mayor concentración. Sin embargo, no todas las personas cuentan con lugares destinados 100% para trabajar, por lo que muchos utilizan otros espacios dentro del departamento, como el comedor, el living o el dormitorio principal, donde la luminosidad resulta clave para llevar a cabo estas tareas.

Efectivamente, la luz natural es un atributo que ha ganado cada vez más relevancia desde el punto de vista del diseño, debido a los beneficios en la sensación de amplitud, pero también en la proyección de tranquilidad y calidez que aporta. Asimismo, una apropiada iluminación permite mantener la concentración por más tiempo, incluso evitando la irritación en los ojos o posibles dolores de cabeza causados por la ausencia de ella.

Sin embargo, son tantos los factores que juegan un rol en la luz y en la iluminación (potencia, temperatura, color, ángulos de incidencia), que estos deben adecuarse de forma armónica para que sean un aporte y no un impedimento a la hora de trabajar.

Inmobiliaria Almagro, que desde hace años ha tomado el tema de la luz natural como un factor relevante a considerar en el diseño de sus proyectos inmobiliarios, ha llevado este atributo a nuevos espacios dentro del departamento y se ha dedicado a estudiar cuáles es la mejor forma de utilizarla a favor de la calidad de vida. En esa línea, el arquitecto Eduardo Rivera, gerente de la Oficina de Diseño e Interiorismo de Inmobiliaria Almagro recomienda las siguientes claves para que la luz acompañe y favorezca al teletrabajo.

1. Busca un lugar con una ventana por donde ingrese luz natural: Trabajar desde un lugar iluminado naturalmente, contribuirá a un menor cansancio visual, aportando al estado de ánimo y a la motivación que se necesita para enfrentar la jornada laboral. Sin embargo, trata de que la luz no llegue de forma directa, sino indirecta a la pantalla pues genera encandilamiento, reflejos y sombras.

2. Los departamentos con orientación norte y oriente son los más favorecidos: Los primeros cuentan con una luminosidad vertical durante todo el día, lo que hace que sean mucho más provechosos para quienes pasan la mayor parte del tiempo en casa. Si cabe la posibilidad, sería ideal incorporar un alero de un metro y unas cortinas 50%, para filtrar un poco los rayos de sol. Por otra parte, el oriente es conveniente para quienes trabajan temprano pues hay una distribución equilibrada de la iluminación exterior durante la jornada laboral tradicional, donde los rayos del sol ingresan únicamente por la mañana a través de una proyección diagonal, volviéndose más tenue a media que avanza la jornada. Una buena ayuda en este caso, es contar con persianas que puedan regular, el ángulo incidencia de la luz, para que revote y se despliegue.

3. Evitar el sol del poniente: Esta orientación hace que obtengamos una luz horizontal que invade por las tardes, con una tonalidad naranja y que tiñe todo con mucha intensidad. Por lo mismo, la hace poco recomendable para el trabajo relacionado con oficios donde se necesite mucha precisión (arquitectos, gráficos, artistas, etc.) o estar frente al computador mucho tiempo. Para regular la luz, es recomendable que se cuente con persianas.

4. Luz artificial, prefiere la neutra, amplia y plana: la luz artificial también cumple un rol importante en el teletrabajo, puesto que tiene influencia en la concentración y estado de ánimo. En ese sentido, es importante prestarle atención a la hora de iluminar los espacios que ocuparemos para el home office, frente a lo que Eduardo Rivera señala que “el trabajo necesita que estés activo y concentrado a la vez, por lo tanto, la mejor luz es la neutra y no la fría o la cálida. Esta luz debe ser amplia y plana, no focal, para no molestar e incomodar. Para generar ambientes en base a luz artificial, la solución más avanzada es la que otorga la domótica, ya que de forma programada puede lograr regular y precisar todos los factores de la luz en función al uso, logrando controlar un grupo de focos en distintas posiciones (altura baja, media y alta), graduando su intensidad y color.