4 hierbas que estimulan el crecimiento del cabello de forma natural y saludable

El crecimiento del cabello puede ser muy lento si no se cuenta con los nutrientes necesarios para que esté saludable. Además de llevar una buena alimentación existen algunas hierbas que pueden aplicarse en el cuero cabelludo para que el pelo crezca rápidamente.

Estos remedios en forma de infusión pueden prepararse con facilidad en casa y aplicarse sin procesos complicados.

Todas las hierbas y especias que te presentaremos aquí solo deben prepararse en forma de infusión, aplicarse en el cuero cabelludo y dejar actuar por unos 40 minutos.

Mascarilla de huevo y mayonesa parta hidratar tu cabello Luce una melena suave y brillante.

No son dañinos gracias a que no poseen químicos, sin embargo si tienes una piel sensible o sufres de alergia debes tener cuidado con la opción que elijas.

Estas son lar hierbas que estimularán el crecimiento del cabello

Cola de caballo

Esta es una planta que hidratará y dará elasticidad en el cabello gracias a su alto contenido de silicio, según explica el portal Mejorconsalud.

Es ideal para prevenir la caída del cabello.

Cuida tu cabello

Entérate de las novedades en cortes y tintes antes que nadie, sé parte de nuestra comunidad en el Messenger de Facebook.

Romero

Es una hierba milenariamente usada para el cabello. Además de los beneficios medicinales, el romero fortalece la raíz y previene las canas. Es recomendado para los cabellos oscuros.

Peinados con cabello suelto para perfilar el rostro de las mujeres maduras Los estilos que te ayudarán a resaltar tus ojos, pómulos y barbilla para resaltar tu belleza.

Curry

Esta especia tiene cientos de beneficios y es usado para el cuidado de la piel gracias a sus nutrientes, los cuales son igual de beneficiosos para el cabello.

Canela

Los componentes nutricionales de la canela no solo sirven para aliviar enfermedades, también sirven como un tónico que activa la circulación en el cuero cabelludo y hace que el pelo crezca rápidamente.

Te mostramos en video: