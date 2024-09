“Si ella no hubiese sido mi novia no estaría allá”, Westcol explotó contra Aida Victoria Merlano

La creadora de contenido y también empresaria, Aida Victoria Merlano sorprendió a toda sus seguidores con la noticia de que ahora es la presidenta de Galácticos del Caribe de República Dominicana. Noticia que no solo tomo por sorpresa a sus seguidores, sino también a su exnovio, el stremear Westcol quien en medio de una trasmisión expresó lo cansado que estaba con de la situación y envió fuertes palabras a la barranquillera.

PUBLICIDAD

Al joven creador de contenido no le gusto del todo la llegada de la Aida a Queens League, el proyecto deportivo de Piqué, teniendo en cuenta que él tiene gran influencia para que Merlano llegara a ese lugar, ante todo el paisa había sido discreto, pero esta vez durante uno de sus directos en Kicks se despachó fuertemente contra la influencer, que actualmente está en México por la misma razón.

“Cada vez que tiene una oportunidad para tirarme me tira. Se reúne con gente para tirarme, hace entrevistas para tirarme, cae lo más bajo posible para tirar, y ahora está por allá de aparecida que ni put… mier*… sabe qué está haciendo ahí. Nadie sabe quién es esa mujer”, afirmó WestCol al empezar el discurso.

Para después afirmar: “Aida esta es México porque la tengo trabajando allá, es la realidad... si ella no hubiera sido mi novia no estaría allá... si ella se pone a dar explicaciones a mujeres “empoderadas”, porque una mujer empoderada no tiene que ver a otra mujer para poder hacer cosas, las seguidoras de ella tienen falta de criterio”.

Finalmente, WestCol cerró sus declaraciones asegurando que: “es una mujer que ni siquiera aplica lo que dice”, mientras que la barranquillera no ha hecho declaraciones al respecto, sino que al contrario ha mostrado cómo fue la experiencia de visitar México, pero genera incertidumbre en sus seguidores, ya que an si Aida