¡Una tarde de Halloween llena de magia y diversión en Gran Akí Molineros!

El pasado sábado 28 de octubre, nos sumergimos en una tarde mágica y repleta de diversión en Gran Akí Molineros. Y es que, como parte de la celebración de Halloween, nos sorprendieron con productos nuevos y originales que hicieron de esta experiencia algo absolutamente terrorífico.

Los más pequeños de la casa vivieron momentos inolvidables, comenzando con la emocionante actividad de caritas pintadas, donde hábilmente transformaron los rostros de los niños en sus personajes favoritos. La alegría se multiplicó con la oportunidad de ganar fabulosos premios, asegurando que este Halloween quedara grabado en sus corazones.

Gran Akí Molineros Foto: Carolina Mena

Pero eso no fue todo. Gran Akí Molineros nos tenía preparadas una serie de emocionantes actividades y juegos. Los pequeños cantaron, bailaron y jugaron hasta que sus risas llenaron el lugar. Fue una tarde inolvidable donde la magia de Halloween se hizo presente de la manera más encantadora.

Gran Akí Molineros Foto: Carolina Mena

¿Y qué decir de los tesoros que encontramos en los almacenes de Gran Akí? Atuendos originales que permitieron a los niños y a sus familias vivir la celebración al máximo, además de los dulces favoritos que no pueden faltar en esta temporada. No olvidemos los juguetes que hicieron las delicias de los pequeños y de los no tan pequeños.

Gran Akí Molineros Foto: Carolina Mena

Pero la sorpresa no termina ahí. Gran Akí es sinónimo de ofertas, promociones y descuentos extraordinarios. ¡Aprovecha esta temporada para disfrutar de la mejor calidad a precios que te encantarán!

Gran Akí Molineros Foto: Carolina Mena

En Gran Akí Molineros, la diversión y la magia de Halloween se combinaron para regalarnos una tarde inolvidable. ¡Gran Akí te espera con los mejores precios!

