¡Masterclass gratuito para la industria de la moda!

The U for You Ecuador, empresa especializada en asesoramiento vocacional, invita al masterclass gratuito para diseñadores moda, estudiantes de diseño de moda y entusiastas de la industria para que puedan participar de esta jornada el próximo 16 de octubre en Quito.

El evento contará con la participación del experto Jacopo Cozzi, académico del reconocido Instituto Marangoni de París, donde compartirá su conocimiento y experiencia. El enfoque central será la IA como herramienta de la moda, el uso y los límites de la tecnología. Además, este evento será una oportunidad única para todos aquellos que deseen mejorar su estilo personal, estar al tanto de las últimas tendencias y conectarse con personas apasionadas por este apasionante mundo.

La industria de la moda ecuatoriana ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años y aunque tiene un amplio reconocimiento como algunos de sus vecinos en términos de moda, como Brasil o Colombia, ha emergido como un actor importante en la escena de la moda latinoamericana, donde el público y el interés por el “fashion world” es cada vez más amplio.

Este tipo de eventos son importantes porque te permiten ampliar tu visión y sobre todo tu conocimiento sobre una industria que en el país cada vez toma más fuerza, asegura Barbara Wright, Ceo de The U for Your Ecuador.

Las entradas para esta Masterclass de Moda están disponibles aquí y se espera que se agoten rápidamente debido a la alta demanda. Se recomienda a los interesados registrarse lo antes posible para asegurar su lugar en este emocionante evento.

