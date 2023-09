Maybelline New York y Microsoft Revolucionan la experiencia laboral híbrida con maquillaje Virtual en Microsoft Teams

En una emocionante colaboración que cambiará la forma en que vivimos la experiencia laboral híbrida, Maybelline New York y Microsoft se han unido para ofrecer a los usuarios de Microsoft Teams la oportunidad de lucir un maquillaje virtual durante sus reuniones y actividades laborales. Esta increíble funcionalidad ya está disponible en la plataforma y promete transformar tu estilo personal con un solo clic.

Imagina poder ajustar tu apariencia en segundos, experimentando con una variedad de looks que se adaptan a tu estilo y personalidad. Esta revolucionaria tecnología de efectos virtuales tiene como objetivo democratizar el uso del maquillaje, permitiéndote sentirte cómodo y seguro mientras te enfrentas a tus responsabilidades laborales.

Maybelline

En un mundo donde el trabajo híbrido es la norma, con más del 64% de los trabajadores adoptándolo en todo el mundo, Maybelline New York, una marca icónica del Grupo L’Oréal, se posiciona como líder en el maquillaje digital.

La presidenta global de Maybelline New York, Trisha Ayyagari, comparte su visión: “Maybelline tiene como misión empoderar a todos para que expresen su belleza con confianza. Ya sea en persona o virtualmente, la confianza en uno mismo marca la diferencia en las impresiones que dejamos”. Ayyagari agrega con entusiasmo: “Por eso nos hemos asociado con Microsoft Teams para crear una variedad de looks de maquillaje virtual. Incluso en los días más ajetreados, puedes aplicarte maquillaje con un solo clic. Estamos emocionados de hacer que la vida de las personas sea un poco más sencilla”.

Es importante destacar que esta opción está disponible en las videollamadas de Teams para aquellos que cuenten con una licencia corporativa de la aplicación.

Marcela Jiménez, Head of Enterprise Business Applications for Spanish South America, comenta: “Según un reciente estudio de Deloitte, el 31% de las mujeres que trabajan en modalidad híbrida sienten que no tienen la flexibilidad necesaria para equilibrar su vida laboral y personal. En Microsoft, comprendemos la naturaleza acelerada del mundo actual y trabajamos en soluciones como esta. Nuestra meta es empoderar a las personas a través de la tecnología, permitiéndoles expresarse libremente en cualquier entorno mediante el poder de la IA”.

Con esta emocionante innovación, Maybelline New York y Microsoft están ofreciendo a los usuarios las herramientas necesarias para personalizar su experiencia laboral, expresarse y disfrutar al máximo de la versatilidad del trabajo híbrido. ¡Saca el máximo partido de tu día a día y vive la experiencia de la belleza virtual en Microsoft Teams!