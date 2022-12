Llena tu hogar del espíritu navideño

Ya estamos en el mes favoritos de todos, diciembre, la época de la Navidad, así que es momento de poner manos a la obra y empezar a decorar tu hogar, para que todo el espíritu navideño se haga presente. Si no sabes cómo empezar, ¡aquí te lo decimos!

¡Deja que el interior de tu casa hable por ti!

Sam's Club Adornos de navidad (Getty Images)

En esta temporada decembrina lo que no puede faltar en tu hogar para la decoración interior es un árbol de Navidad, ya sea el clásico pino verde, el blanco que simula la nieve, uno dorado para combinar con la decoración, e incluso hasta de colores para darle un toque único y diferente. Eso sí, no olvides complementar con una serie de luces led, adornos como moños, listones, peluches, esferas de diferentes colores y si eres fan de los destellos, no olvides las que tienen glitter.

Además, puedes poner una villa navideña, un nacimiento, figuras decorativas o tal vez prefieras una base para árbol, como las que tiene Member’s Mark, que es la marca propia del Club. Otra gran opción son los cojines, las portavelas, las coronas navideñas, las fundas para sillas y los sets de baño. ¡Elige el que más te guste!

Lo que no puede faltar en el exterior

Sam's Club Adornos de navidad (Getty Images)

La decoración exterior también es importante, ya que además de verse hermoso tu hogar, hará que la magia de la Navidad se sienta desde que ves la fachada, así que no dudes en llenar todo de luces navideñas, figuras con luz, un buzón, un camino de paletas de caramelo, inflables de Santa Claus, esferas navideñas, muñecos de nieve, regalos, renos y más. ¡Aquí el límite es tu imaginación!

Lo mejor para esta Navidad lo encuentras en Sam’s Club

Sam's Club Adornos de navidad (Getty Images)

Aprovecha al máximo los beneficios de ser Socio con la Membresía PLUS, con la que obtienes un mayor ahorro en tus productos favoritos cuando los adquieres por volumen, eso sin mencionar que hay presentaciones que rinden aún más. Además, te brinda beneficios dentro y fuera del Club como ahorro en establecimientos como lo son cines, restaurantes, gimnasios, ópticas, tiendas de ropa e incluso en viajes.

Lo mejor de todo es que obtienes Recompensa del 2% en las compras que realices, y si pagas con la App de Cashi más que efectivo la Recompensa es del 2% adicional en la App, es decir, puedes obtener una Recompensa de hasta 4%, además del Envío Gratis en pedidos mayores a $999.

¡Disfruta al máximo la Navidad en Sam’s Club! Encuentra los adornos para interior y exterior necesarios y, ¡haz de tu hogar el lugar perfecto en esta época!