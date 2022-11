¿En Ecuador es posible jubilarse antes de los 60?

Un seguro de jubilación privado nos permite vivir un retiro digno el cual podemos tener incluso a temprana edad.

¿Como es la situación del país en la actualidad respecto a nuestro seguro social?

La directora del IESS en una entrevista declaro que peligra el pago de la jubilación en 5 a 7 años. Por tanto este proceso podría estar en riesgo. Katherine Andrade, agente de seguros de LA BROKERS nos explica con un ejemplo una mujer de 23 años puede jubilarse a sus 43 años y su aporte será de 55$ mensuales, este fondo lo que busca no es sobre vivir a la vejez , si no vivirla de manera digna y en paz, con la situación del país no sabemos si en mas de 10 años vamos a obtener una jubilación con el seguro social, imaginese llegar a los 60 y estar haciendo filas en el seguro para obtener lo que nos corresponde y estar prácticamente sobreviviendo en nuestra edad dorada.

Un respaldo económico

Clientes que ya disponen este fondo mencionan que la pensión del IEESS no mejora, así suba la inflación, y que en esta opción tienen un respaldo económico para su vejez seguro y solvente, prefieren poner su tranquilidad en un fondo privado y no en el Estado O guardarlo debajo del colchon

Rolando Muñoz, arquitecto y dueño de una constructora dispone este fondo de jubilación privado hace 5 años, dice que el motivo principal además de asegurar su jubilación es tener una protección económica para su familia por si el fallece, además dice en un futuro acceder a los prestamos que cuenta el mismo fondo

¿Cuánto tengo que aportar y con cuanto me jubilo?

Se puede iniciar el plan desde $50/mes, el tiempo mínimo de aportación es de 15 años. Mientras más tiempo aportes, mejor será la jubilación.

Omar de 35 años paga una mensualidad de 120 mensuales y se jubilara con 110 mil dólares aportando solo 20 años, esto es gracias al interés compuesto del 12%. Kathie Andrade experta en seguros de jubilación, es la persona que dará el acompañamiento personalizado y brindará la opción más adecuada a la economía de cada persona.