Apps para comprar y vender ropa de segunda mano: ¿cuál es la mejor opción?

Si eres amante de la moda y el estilo, seguramente te has encontrado con un problema que además de ser muy común es sumamente dañino para nuestro planeta: la acumulación excesiva de ropa, zapatos y accesorios, además de todos los recursos naturales que se requieren para producir una sola prenda de ropa.

No es nuevo saber que la industria del fast fashion reproduce las tendencias de forma tan acelerada y a precios tan bajos que realmente es difícil resistirse a darse un gustito y cuando menos te das cuenta tu clóset está que revienta.

Desde hace ya un tiempo es cada vez más común escuchar entre tus amigas y conocidas que están vendiendo lo que ya no utilizan en línea y por supuesto ganando un dinerito extra. Y es que definitivamente la tendencia de comprar y vender ropa de segunda mano es algo que llegó para quedarse.

Actualmente la tendencia del second hand va creciendo acompañada de tecnología, pues cada vez es más fácil a través de aplicaciones que te permiten subir tus prendas y ponerlas a la venta en minutos desde tu celular.

Como en todo, elegir la mejor aplicación para vender y comprar artículos nuevos o de segunda mano depende totalmente de tus gustos y necesidades, pero si estás decidida a convertir ese montón de ropa en dinero (como si tuvieras una varita mágica), entonces sigue leyendo porque te compartiremos una lista de puntos a considerar para que puedas elegir la mejor app sin correr riesgos.

1. Que no secuestren tus prendas

¡Cuidado! Algunas apps te piden que envíes todas las prendas que deseas vender a su almacén, te prometen que harán todo por ti: desde clasificar, fotografiar, determinar precios, publicar y vender tu ropa a cambio de una comisión mayor al 50%, sin duda un modelo que te hace perder en lugar de ganar.

El principal obstáculo de este modelo de consignación es que literalmente ellos se quedan con tus prendas y no puedes disponer de tus artículos, no tienes la venta garantizada y tampoco tienes certeza de que tus prendas serán manejadas con los cuidados necesarios o bajo las condiciones adecuadas para prolongar su buen estado. Finalmente si no se venden terminan donando tu ropa.

2. Revisa las comisiones y costos sorpresa

Otro factor importante que debes considerar al elegir un sitio para vender ropa de segunda mano es el porcentaje de comisión que te descontarán de tus ganancias.

Algunas apps para vender tu ropa cobran una elevada comisión por venta y también te cargan los costos de envío, por lo cual debes subir muchísimo el precio de tus artículos y esto termina por afectar tus ventas.

En este aspecto, una de las mejores aplicaciones que encontramos es Shoppiland, que te cobra la comisión más baja por tus ventas y no te descuenta ni un solo peso de tus ganancias en el tema de envíos.

Regularmente Shoppiland activa descuentos y promociones para que tus prendas se vendan más rápido y no te quitan absolutamente nada del costo de tu venta como sí sucede con otras aplicaciones.

3. Atención al cliente

Sin importar si vendes ropa nueva o usada, es primordial brindar una excelente atención a tus clientes. Lamentablemente las apps para vender ropa de segunda mano parecen no entender esta prioridad y, lejos de resolver conflictos de sus usuarios, los empeoran.

Sabemos que es complicado encontrar una app que cuente con un equipo de atención a clientes que sea justo tanto con compradoras como con vendedoras, sin embargo y después de probar diferentes apps, definitivamente Shoppiland de nuevo se lleva las palmas, tienen una extraordinaria atención por whats, mail y redes con respuesta certera e inmediata, además de que te ayudan con diferentes temas como: encontrar en su tienda la pieza que quieres comprar, dar seguimiento a tu compra, guías de envío, etc.

4. Paquetería y envíos

Al comprar algo en línea, usualmente somos exigentes con los tiempos (y las condiciones de entrega). Y si a ese factor le sumamos que algunas apps para vender segunda mano son muy pequeñitas y utilizan servicios de paquetería económicos, con restricciones y prolongados tiempos de entrega, entonces ya existe un problema.

Por otro lado, muchos usuarios deciden hacer una compra en línea basados en sus experiencias previas con paquetería. Para identificar una app que te dé seguridad al entregar paquetes, lo mejor es elegir aquellas que trabajen con los más grandes y reconocidos servicios de paquetería (Estafeta, FedEx o DHL, por ejemplo).

5. Facilidad para cobrar tus ventas

Otro problema que presentan las apps de este tipo es el tiempo que se tardan en depositarte el dinero de tus ventas. Algunas apps manejan un día específico de la semana para pagar, mientras que otras establecen un monto mínimo que debes vender antes de solicitar el retiro de tu dinero e inclusive te cobran una cantidad extra por retirarlo.

Pero… ¿y si te decimos que existe una app que deposita tu dinero en menos de 24 horas después de que lo solicitas? Así como lo lees, Shoppiland es la única que lo hace, lo probamos y en efecto te pagan súper rápido y sin trabas.

Sin importar el sitio o app que elijas para hacerlo, recuerda que al vender ropa de segunda mano en línea es importante tu honestidad respecto a las condiciones de la prenda y los detalles de uso que presente.

Compra de manera segura ropa de segunda mano Cortesía

Cuida siempre tu reputación y contesta todas las preguntas que te hagan tus posibles compradoras rápidamente, eso hablará muy bien de ti y aumentará las posibilidades de venta de tus artículos.

Recuerda que las mejores apps de compra y venta de ropa deben siempre responder por tus prendas en venta, tu dinero y tus compras; no te arriesgues a vender y comprar por fuera exponiéndote a que seas víctima de la delincuencia.

Un buen ejercicio es ponerte en los zapatos de un comprador y vender únicamente artículos que tú comprarías (en buenas condiciones) a los precios que pagarías por ellos.

¡Que vendas mucho y sigas ayudando al planeta!

