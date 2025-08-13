Emotivo momento en el que Alejandro le dejó dos rosas encima al ataúd a Miguel Uribe Turbay

Este miércoles, 13 de agosto, se realizó la ceremonia religiosa de despedida a Miguel Uribe Turbay, quien murió en la madrugada de este lunes luego de luchar por su vida por más de dos meses en la Fundación Santa Fe de Bogotá, en donde fue sometido a múltiples operaciones para tratar de salvarle la vida,

Cabe recordar, que el senador y precandidato presidencial fue atacado por un sicario, un adolescente de 14 años, que le disparó en la cabeza y en una pierna cuando estaba en un mitin político.

Emotivo momento de Alejandro durante la ceremonia de despedida de Miguel Uribe Turbay

En medio de los actos fúnebres, durante la misa oficiada por el cardenal José Luis Rueda, que tuvo acceso restringido a una lista de invitados y controlada por la oficina de protocolo del Congreso, se registró el emotivo momento.

En las imágenes quedó captado el instante en el que pequeño Alejandro de solo cuatro años, vestido con camisa blanca y pantalón negro, se acercó hasta el féretro de su padre, cubierto con la bandera de Colombia y le dejó una rosa blanca en el centro.

Con la ingenuidad propia de su corta edad, se observa tranquilo mientras le deja a su padre una rosa que con los años se llenara de significados para su vida.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió al instante a través de un mensaje en sus redes sociales.

“Te hemos fallado como país, les estamos fallando a nuestros hijos. Hemos sido incapaces de darles, darnos, un país mejor. Seguiremos trabajando, todos los días, para honrar los anhelos que tu papá tenía con Colombia. La ausencia de tu papá, Miguel Uribe Turbay, será inmensa. El amor de tu mamá y tu familia siempre estará. Espero sientas siempre de cerca el cariño de nosotros los Colombianos. ios te acompañe y guíe siempre".