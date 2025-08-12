Piter Albeiro aseguró que los petristas son peligrosos por su poco acceso a la educación y exceso de sustancias

Piter Albeiro es un conocido humorista colombiano, quien durante varios años hizo parte del programa de entretenimiento ‘Sábados felices’ de Caracol Televisión, donde logró ganarse el cariño de los televidentes. Tiempo después decidió tomar un nuevo rumbo, llegando a convertirse en el ganador de ‘MasterChef Celebrity’ 2018. Pero, con el seguir de seguir creciendo profesionalmente, le dijo adiós a Colombia para radicarse en Estados Unidos, donde ha alcanzado el éxito en su rol como empresario y hasta se convirtió en padre por segunda vez.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Piter Albeiro habló de su inesperada relación con Laura Acuña de ‘Yo me llamo’ desde hace varios años

Si bien, desde hace un tiempo su hogar es Estados Unidos, en varias ocasiones el humorista ha estado en Colombia debido a la serie de compromisos con los que cuenta, pero también con el fin de visitar a su familia. Además, el estar lejos del país no ha sido impedimento para que esté al pendiente de cada una de las situaciones que suceden en el país, donde sus redes sociales, han sido claves para dar a conocer sus posturas políticas.

Albeiro ha dejado claro desde hace varios meses su molestia contra el actual gobierno de Gustavo Petro y, por el contrario, apoyando a algunas figuras de la derecha colombiana, donde sus palabras también han dado de que hablar generado críticas, pero también apoyo de los usuarios, especialmente de la red ‘X’ y una de las más recientes no pasó desapercibida:

“Los fanáticos del petrismo son muy peligrosos, no solo porque su poco acceso a condiciones sanitarias, a educación, y el exceso de sustancias psicotrópicas los hacen aún más brutos, más irracionales y demasiado manipulables“, fueron las declaraciones de Piter Albeiro.

Ante el hecho, algunos usuarios le pidieron no seguir propagando discursos de odio, sino, por el contrario, impartir la unión y la esperanza de un cambio, teniendo en cuenta la visibilidad que este tipo de figuras tienen en sus redes sociales.

¿Quién es la pareja de Piter Albeiro?

La esposa de Piter Albeiro es Isabel Brazón con quien sostuvo un noviazgo durante más de tres años. Aunque son pocos los detalles que se conocen de la mujer, el encargado de revelar cómo inició su historia de amor fue, precisamente, el humorista asegurando que se conocieron en Miami, Estados Unidos, donde inició varios negocios hace algunos años y es comunicadora social y periodista venezolana, con quien conformó una familia y actualmente tienen a su pequeño Camilo.