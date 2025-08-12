Pastor que predijo desenlace de Miguel Uribe también vio lo que podría pasar con su esposa

Apenas el senador Miguel Uribe fue víctima del atentado que llevó a su fallecimiento este 11 de agosto, varias personas que se dedican al tarot, angeología y hasta médiums predijeron su desenlace.

PUBLICIDAD

Algunos de ellos dijeron desde el primer momento lo que iba a pasar, otros vieron esperanza. Pero, si se habla de personas que se dedican a la religión, el pastor Esteban Acosta, de forma muy humana, ya había dicho en uno de sus servicios lo que pasaría.

El ministro, quien preside el Ministerio La Unción en Cartagena de Indias, había expresado en una prédica dominical el desenlace del político.

Esto fue un mes y 20 días antes de su fallecimiento.

“Estamos orando, pero que siento yo de parte de Dios. Que Miguel Uribe va a morir. La esperanza de muchos es que esto pase, que Dios podría cambiar esto, levantarlo. Pero he sentido que él va a morir”, expresó ese día.

Sin embargo, el pastor también habló de lo que vendría para el país luego de lo sucedido.

“Vienen grandes marchas vestidas de blanco”: la visión del pastor Esteban Acosta sobre Claudia Tarazona

Así se refirió el ministro ante lo que veía, y sobre todo, a la esposa de Uribe involucrada prontamente en política.

PUBLICIDAD

“Veo a Colombia marchando con enojo en su corazón. Pero esto va a hacer que Dios levante esta nación de nuevo”, expresó.

El dirigente religioso también afirmó que veía un movimiento de mujeres en política, “muy fuerte”.

@caribenoticias24horas El pasado domingo 22 de junio, durante un servicio dominical, el apóstol Esteban Acosta realizó una impactante profecía en la que anunció la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Este lunes, un mes y 20 días después, la predicción se cumplió con el lamentable fallecimiento del dirigente político, hecho que ha conmocionado al país. Uribe permaneció durante dos meses y cuatro días en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá, luego de recibir varios impactos de bala en la cabeza durante un atentado el pasado 7 de junio, mientras encabezaba un acto público en el barrio Modelia, localidad de Fontibón. En aquella ocasión, el apóstol declaró: “He sentido de parte de Dios algo muy fuerte y es la muerte del senador Miguel Uribe. Dios puede levantarlo y sacarlo del estado crítico en que se encuentra, pero lo que he sentido es que él va a morir”. Acosta también aseguró que en visión espiritual veía a Colombia marchando con enojo en su corazón, vestida de blanco, lo que interpretó como un movimiento que Dios utilizaría para “levantar de nuevo la nación”. En su mensaje, el líder religioso añadió que, tras la muerte de Miguel Uribe, veía surgir un movimiento de mujeres en la política, y mencionó que en su visión aparecía el apellido Tarazona, así como la muerte de Álvaro Leyva, sin precisar las causas. ♬ sonido original - Caribe Noticias 24 Horas

Entre esas líderes, explicó estaría la esposa de Miguel Uribe, ya que mencionó su apellido.

El pastor también se refirió a la muerte del excanciller Álvaro Leyva, aunque no se especificó cómo sucedería.

Por ahora, los comentarios ya perfilan a la viuda como una figura que tome las banderas de su marido.

“María Claudia Tarazona es la esposa de Miguel Uribe, si se lanza a la presidencia pueda quede como la futura presidenta de Colombia”, “😭😭😭😭😭 me duele su partida aunque no soy colombiana pero duele", son algunos de los comentarios.