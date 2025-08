Cristina Hurtado visitó Día a Día por primera vez, ¿cuál será el nuevo proyecto al que se une en Caracol?

Cristina Hurtado es una de las icónicas presentadoras del entretenimiento colombiano, además de ser modelo y empresaria, se ha destacado por su participación en diferentes producciones como ‘Protagonistas de nuestra tele’, ‘Estilo RCN’, ‘Guerreros’ y la más reciente,‘La Casa de los Famosos Colombia. En su mayoría, la paisa ha estado en producciones de RCN, pero nunca tan cerca de la competencia, Caracol.

En la mañana de este 4 de agosto, Hurtado sorprendió a todos al llegar al programa Día a Día por primera vez. Esto con el fin de revelar la nueva gran noticia, pues se une a la familia de Caracol de la mano de un proyecto muy especial y exitoso del canal; frente a esto se mostró muy conmovida e incluso tuvo que contener las lágrimas.

Cristina Hurtado se une a la familia Caracol con importante programa

Cristina Hurtado será la nueva presentadora de A Otro Nivel, famoso reality de canto que ha llevado a la fama a una gran variedad de artistas del país. Dicha noticia tomó por completo de sorpresa a los presentadores de Día a Día, Carlos Calero, Catalina Gómez, Carolina Cruz e Iván Lalinde, quienes afirmaron no saber nada al respecto y la felicitaron por el nuevo logro: “Estar en Caracol Televisión hace parte de la realización de mis sueños. Llevo tres noches sin dormir bien, me he sentido muy bien recibida”, señaló la presentadora.

Hurtado aseguró que esta no es la primera vez que se acerca al canal, pues tres veces anteriores hubo propuestas en la mesa, pero que no pudo aceptar debido a otros compromisos. “No es que sea el destino, es que tú debes tener claro qué quieres, que te llena y dónde te sientes bien”, comentó.

También aseguró que A Otro Nivel es uno de sus programas favoritos, pues el nivel de los participantes es bastante bueno. “Yo creo que de todos los formatos musicales que tiene Caracol, el jurado de este es el que la tiene más difícil. Aquí tenemos gente profesional, con experiencia y que ya sabe lo que está haciendo”.