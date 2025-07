“Estoy muy triste”, Yeison Jiménez se quejó por no lograr entrar a Agroexpo en Corferias

Por esto, días se está llevando a cabo Agroexpo 2025, que empezó el 9 y va hasta el 20 de julio en el centro de convenciones Corferias en Bogotá, siendo la 25.ª edición de la feria agropecuaria más importante de Colombia, considerada un referente de América Latina y el Caribe. Con el lema "El campo que impulsa“, el evento reunió a más de 600 expositores directos, contando con la exhibición de 3 000 animales en pie.

Esta edición celebró medio siglo de trayectoria, destacando el agro colombiano como motor de desarrollo económico, social y ambiental, con énfasis en innovación, sostenibilidad e inclusión del relevo generacional. A pesar de que la entrada tenía un acceso fácil, Yeison Jiménez no pudo asistir y así lo contó por medio de sus redes sociales.

El cantante expresó su interés y su gusto por la feria, aseguró que logró comprar su entrada, pero no permaneció mucho en lugar. Pues allí le pidió a los organizadores algún acompañamiento por seguridad que no le pudieron dar, por lo que tuvo que marcharse “triste”.

“Es la primera vez que me vengo a un evento como Agroexpo, las personas saben que lo que yo más amo es el campo (...) la gente no me deja caminar, normal, iba a ser muy difícil, me voy triste, me va a tocar ir a Agroexpo de otros países.”

¿Quién es la esposa de Yeison Jiménez?

La esposa de Yeison Jiménez es Sonia Restrepo, llevan más de 10 años juntos y han construido una familia. Tienen dos hijos en común, Thaliana y Santiago (su primer hijo varón, nacido recientemente), y Yeison también adoptó a Camila, la hija mayor de Sonia, de una relación anterior, criándola como si fuera suya desde muy pequeña. La pareja es bastante reservada con su vida personal, pero Yeison ha expresado en varias ocasiones el gran apoyo que Sonia le ha brindado a lo largo de su carrera.