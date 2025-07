Luly Bossa reveló estricta norma de MasterChef para evitar trampa antes de la calificación de los platos

RCN tiene dentro de su vasta programación a uno de los formatos más queridos por los colombianos, MasterChef Celebrity, Formato que ya acumula siete temporadas e su existir. Justamente en la más reciente edición resalta el nombre de la actriz, Luly Bossa, mujer que recientemente reveló uno de los secretos desconocidos del reality, luego de que varios de sus fans la interrogaran sobre la autoría de sus platillos.

PUBLICIDAD

Este concurso culinario va a toda máquina y ya acumula dos eliminados desde su estreno el pasado miércoles 18 de junio: Yesenia Valencia, talentosa actriz que decidió renunciar a la competencia; y Rodrigo Massoni, quien entregó su delantal el pasado domingo 6 de julio.

Que no se lo cuenten en la calle 🤳🟢>>> ¿Cuál fue el mensaje de Dominica Duque tras la confirmación de Alejandro Estrada sobre su ruptura?

Bossa es una de las que se mantiene aún en competencia y recientemente aprovechó su cuenta de Instagram, donde acumula 894.000 seguidores para darle a conocer a quienes están al pendiente de sus publicaciones que todo lo que pasa en el formato de cocina es 100% real, hasta el punto que cuentan con un equipo de chefs, a parte de los jurados, encargados de seleccionar los mejores platos para presentar.

Adicionalmente la mujer que interpretó a ‘Sandra Mora’ en ‘La Sombra del Deseo’, dio a conocer que, para evitar que los concursantes le metan mano a las recetas antes de la calificación, la producción opta por tomarles varias fotografías a las preparaciones.

Pero Luly no fue la única que en los últimos días ha dado detalles desconocidos que pasan detrás de cámaras, ya que Valentina Taguado también habló del equipo encargado de lavar la loza y dejar todo ‘como un lulo’.

“No, hay un grupo que se llama ”gastronomía", parte de ese grupo son las personas que se dan la pela limpiando o lavando, los que lavan se traen un desmadre envidiable", manifestó Taguado, misma que también reveló las razones por las que le halan las orejas en medio de las grabaciones.

PUBLICIDAD

“Me regañan todo el tiempo, auxilio. Tenemos reglas y horarios que cumplir como en todo lado. Pero a mí me llaman mucho la atención por saludar a todo mundo y yo soy muy dispersa, entonces iba al baño y me quedaba charlando con el señor que separa las basuras, qué señor tan buena gente; o con los que pintaban, o con las de maquillaje, con cualquiera porque me daba curiosidad cómo hacían lo que hacen”, añadió.