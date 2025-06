¿Qué es ser un princeso? El término que se burla de los hombres por no ser ‘machos alfa’

El término no es nuevo, viene de 2016. Pero en tiempos como estos, donde los hombres votan cada vez más por discursos de derecha y siguen a figuras como el Temach o Joe Rogan, vale la pena preguntarse: ¿decirles ‘princesos’ por no adoptar los roles de género que se esperan de ellos, o se justifica ante su pobre educación emocional?

Videos en TikTok, donde el término es bastante popular, hay miles. Están los que sostienen que son los hombres que no se hacen cargo ni de ellos mismos, que esperan a que la mujer decida y que son unos ‘mantenidos’.

Que ponen peros ante lo que las mujeres plantean, que tienen vínculos no resueltos con su madre - y culpan a las madres de la crianza de estos eternos niños, y que sí puede ser, pero ¿en verdad se tiene que culpar solo a la madre ‚así como el Temach culpa del ‘amaneramiento’ de Sasha a Shakira, madre soltera en un continente lleno de ellas?- y que realmente ponen muchas trabas a la hora de desarrollar una relación.

Así, a estos hombres se les llama ‘princesos’. Incluso no pagan la cuenta a la mitad y son verdaderamente ‘inútiles’ a la hora de hacer lo mínimo y construir, que todo lo quieren para ellos. En apariencia, pero hasta un comportamiento “digno de una mujer” es catalogado así, de manera problemática.

Esto, porque refuerza aún más los estereotipos de género donde el hombre debe ser el ‘alfa’, el proveedor y el que hace, dejando a los que no quieren y a los que están resentidos hacia las mujeres y a sus movimientos como personas de segundo orden. Y esto también ha hecho que se voltee la torta.

“Los princesos somos hombres que ponemos límites”

Así, en medio de las explicaciones y las burlas hacia los “princesos”, hay varias problemáticas: poner al género femenino como inferior, para comenzar, explican los más metódicos.

También hablar peligrosamente, como en la actualidad, de “energía femenina” y “masculina”, donde se tienen que cumplir ciertos roles de género: la mujer es la que todo recibe y todo espera y el hombre es el que todo “hace”, como si no hubiesen pasado siglos para luchar contra eso.

Ahora bien, en el ámbito de la manósfera, hay creadores de contenido que explican que esto es la burla de las mujeres hacia quienes se cansaron de hacerlo todo por las ellas (porque claramente son el enemigo) .

Que ellos también valen. Que así como hay denuncias falsas y “feministas locas”, hay mujeres que no lo valen.

Es por eso que en un video, por ejemplo, de Omel Frías, donde él explicaba que los hombres también se valoran, los comentarios de hombres van a identificarse con princesas de Disney hasta los que son “princesos pro Max”.

Creadoras de contenido como Lorena Vaz también los defienden: exigen reciprocidad.

Ahora bien: hay explicaciones un poco más centradas. En el caso del argentino Emmanuel Nanclares, este alude a la inmadurez emocional de los hombres actuales (aunque Candace Bushnell de ‘Sex and the City’ ya se quejaba de eso hace treinta años) y el cómo no asumen compromisos.

Sin embargo, esto también se puede aplicar a las mujeres.

Que habría que revisar qué discursos siguen siendo divisorios en la cultura actual, y en la forma de relacionarse, sobre todo en tiempos donde hay un consenso casi que general hacia el retroceso de muchos derechos de las mujeres, y en donde la soledad masculina y su ira son validadas por la política y la sociedad.