Andrea Serna aclaró si Caracol les exige tener un cuerpo fit para presentar ‘El Desafío’

Para 2004 Caracol Televisión lanzó ‘El Desafío’, formato que está a punto de estrenar su temporada XXI, en la que Andrea Serna figurará como presentadora. Justamente la caldense generó conversación en las redes luego de dar a conocer si en el canal tenían algún tipo de restricción o especificación en el tema físico para elegir a la ‘host’ del programa.

Margarita Rosa de Francisco, Catalina Aristizábal, Gabriela Tafur, Taliana Vargas, y Víctor Mallarino, son algunos de los talentos que han dirigido este programa en los 20 años que tiene de vigencia; de los cuales 6 calendarios han sido presentados por Serna, algo que le ha permitido construir una comunidad interesada en todo lo relacionado con el formato.

En procura de saciar la curiosidad de sus 3,9 millones de seguidores en Instagram, Serna dio a conocer si en Caracol les exigían tener un cuerpo fit para estar frente a las cámaras, algo que desmintió en un reel en el que expresó:

“Muchas personas piensan que es algo que te imponen, pero no, no ha pasado. Sé que muchos piensan que el tema físico es una especie de requisito para presentar El Desafío, pero no, es algo que uno le suma al formato, pero por iniciativa propia, no es que alguien te lo diga”, afirmó.

“Claro que tiene todo el sentido que seas una persona a la que le gusta el tema, pero la apariencia física no es lo más importante; siento que es más importante sintonizarse con el ejercicio y la mentalidad del atleta, te hace cercano a los competidores. Hace años cambió la manera en la que veo el entrenamiento, si bien antes me preocupaba por el resultado físico, ahora me enfocó en otras cosas, sentirme vital enérgica y fuerte”, añadió.